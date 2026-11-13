“Parla la qualità”, Piemonte Miele lancia il primo concorso dedicato ai migliori mieli piemontesi

Valorizzare la qualità del miele piemontese, promuovere il lavoro degli apicoltori e approfondire le caratteristiche che rendono riconoscibili le produzioni del territorio. Con questi obiettivi Piemonte Miele lancia il “Concorso per la qualità dei mieli 2026/2027”, un'iniziativa rivolta agli apicoltori piemontesi che mette al centro la conoscenza, la trasparenza e il miglioramento qualitativo delle produzioni.

“Parla la qualità” è il titolo scelto per un concorso che punta a riconoscere le caratteristiche dei mieli attraverso un percorso di valutazione fondato su dati oggettivi e analisi sensoriali, in modo da dare risalto alla qualità delle produzioni apistiche e, allo stesso tempo, offrire ai partecipanti strumenti concreti per conoscere meglio il proprio miele.

Un percorso di valutazione tra laboratorio e analisi sensoriale

Il concorso si articolerà in diverse fasi, coordinate dall'Ufficio Qualità di Piemonte Miele. Dopo la raccolta, i campioni saranno registrati e codificati per garantirne la tracciabilità e la riservatezza dell'identità dei produttori. Seguiranno le analisi chimico-fisiche, finalizzate a verificare i principali parametri qualitativi e lo stato di conservazione del miele, e le analisi melissopalinologiche, attraverso le quali sarà esaminato lo spettro pollinico per verificarne la coerenza con l'origine botanica dichiarata.

I campioni risultati idonei accederanno quindi alla valutazione organolettica, affidata a una commissione di assaggiatori ed esperti. Attraverso criteri omogenei e una procedura di valutazione anonima saranno esaminate caratteristiche come aspetto, profumo, gusto, consistenza e corrispondenza con la tipologia di miele dichiarata.

Al termine del percorso, l'integrazione tra risultati analitici e valutazioni sensoriali permetterà di attribuire riconoscimenti qualitativi alle produzioni che si distingueranno per le loro caratteristiche.

Un elemento centrale dell'iniziativa sarà la restituzione individuale e riservata dei risultati agli apicoltori, accompagnata da una lettura tecnica utile a comprendere meglio le caratteristiche del prodotto e a orientare eventuali interventi di miglioramento.

Perchè partecipare

Partecipare significa molto più che concorrere, ma diventa un'occasione per mettersi in gioco, confrontarsi con colleghi ed esperti e conoscere più a fondo le caratteristiche del proprio miele. Un'opportunità per valorizzare il lavoro quotidiano, individuare nuovi margini di miglioramento e contribuire, insieme, alla crescita della qualità dell'apicoltura piemontese.

Come partecipare

Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura e conferire, per ciascuna tipologia di miele proposta, tre confezioni da 250 grammi ciascuna, rappresentative di una partita di almeno 1.000 chilogrammi di prodotto.

I campioni dovranno essere consegnati presso la sede di Piemonte Miele, in via Latirolo 3 a Fossano (CN), accompagnati dalle informazioni relative al produttore, al lotto di provenienza e alla tipologia dichiarata.

Le adesioni sono aperte fino al 15 dicembre 2026, per un massimo di 200 partecipanti. Per iscriversi e ricevere indicazioni sulle modalità di conferimento è possibile scrivere all'indirizzo qualita@piemontemiele.com.

Il percorso si concluderà nella primavera 2027 con un evento pubblico dedicato alla presentazione dei risultati e alla valorizzazione della qualità dei mieli piemontesi.

Il regolamento completo è disponibile sul sito: https://www.qualitamiele.it/concorso-qualita-mieli-piemontesi/.

INFORMAZIONI E ADESIONI

Piemonte Miele – Ufficio Qualità

Via Latirolo 3, Fossano (CN).

Email: qualita@piemontemiele.com.

Scadenza adesioni: 30 novembre 2026, fino a esaurimento posti.