Domodossola celebra Pellizza da Volpedo con una rassegna cinematografica in Cappella Mellerio

Il comune di Domodossola e i Musei Civici G.G. Galletti rendono omaggio a uno dei più grandi artisti italiani tra Ottocento e Novecento, Giuseppe Pellizza da Volpedo, con una rassegna di proiezioni del docufilm “Pellizza pittore da Volpedo”, diretto da Francesco Fei e interpretato da Fabrizio Bentivoglio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Apnea Film, Mets Percorsi d’Arte e distribuita da Nexo Digital, si terrà dal 14 al 17 novembre presso la sala polifunzionale G. Falcioni (ex Cappella Mellerio).

La pellicola racconta la vita, le passioni e la visione artistica di Pellizza, autore del celeberrimo “Quarto Stato”, capolavoro simbolo dell’emancipazione e della dignità del lavoro. Attraverso immagini, testimonianze e narrazione, il film restituisce il percorso di un artista che ha saputo unire impegno sociale e ricerca estetica, offrendo una prospettiva umana e intensa sul suo tempo.

Le prime proiezioni, in programma venerdì 14 e lunedì 17 novembre, saranno riservate alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Domodossola, che avranno l’occasione di assistere al docufilm in tre diversi momenti della mattinata, su prenotazione. Un modo per avvicinare le nuove generazioni alla pittura, alla storia e ai valori di uno dei protagonisti dell’arte italiana.

Nel fine settimana, invece, l’appuntamento si aprirà alla cittadinanza: domenica 16 e lunedì 17 novembre alle 17.30 la sala G. Falcioni accoglierà il pubblico per due proiezioni a ingresso libero, pensate per offrire a tutti un’esperienza culturale coinvolgente e di qualità.

Attraverso questa iniziativa, i Musei Civici di Domodossola confermano la loro vocazione di centro vivo e attento alla promozione dell’arte e della cultura, valorizzando al tempo stesso un dialogo costante tra passato e presente.

Per informazioni o prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@museicivicidomodossola.it