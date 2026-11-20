ARIETE: Saturno fa prendere abbagli e commettere sbagli: siate quindi molto accorti nella scelta delle persone e nel prendere decisioni! Questo per taluni è stato un anno di chiusure ed aperture ma ora dipende da voi fare della diffidenza un baluardo, coltivare delle amicizie vere e sincere, eludere l’impulsività ed apprestarvi a tante novità! Fastidi connessi ad un mezzo meccanico od elettrico, acquisti da effettuare e look da variare. Anche sulla strada siate molto prudenti.

TORO: Esiguamente pompanti vi ninnerete sull’amaca dell’apatia dando l’errata impressione di fregarvene del mondo intero. In realtà trattasi unicamente di stati d’animo correlati al contesto in cui vivete, al limitato spirito di sopportazione, all’insofferenza verso pressanti doveri e ad un’alimentazione scorretta. Delle delusioni in ambito confidenziale si alterneranno a incavolature motivate dall’ottusità altrui. Questione materiale da definire e saggia amica da ascoltare.

GEMELLI: Sarete talmente scompigliati dal non riuscire ad organizzarvi adeguatamente e, sia in ambito operativo che domestico, subentrerà pure un’improvvisata. Qualche nativo dovrà consolare un congiunto, altri contrastare un problemino, altri ancora invece godranno di stima e apprezzamento. Con la magica Luna, che il 24 novembre si fa bella pienotta nella vostra costellazione, le meraviglie e gli stupori saranno a portata di giornata… Tendenza a smarrire oggetti o incartamenti.

CANCRO: Accantonate il pessimismo, la sfiducia, lo scoraggiamento: il domani ha in serbo tanti di quei progressi dal faticare persino voi a crederci! Dunque, se qualcosa turba, sculacciate quel monellaccio di Saturno e vedrete che, preso dalla vergogna, inizierà a dispensare i suoi favori… Andate altresì in fondo ad una faccenda oscura, accettate un invito, chiedete spiegazioni ad un soggetto un pochino abietto e curate un acciacco stagionale. Buffi accadimenti in amore.

LEONE: Accontentarsi di ciò che si ha è la regola basilare per vivere quietamente… Non prendetevela per inezie, programmate qualcosina con chi sa tirare su il morale e traete saggezza dalle esperienze trascorse al fine di non ripetere i medesimi errori. Una sorpresa vi coglierà alla sprovvista. Lavoretti da ultimare prima di sabato. La fortuna è un attimo di distrazione della Dea bendata: coglietelo mettendo al Lotto i dati di nascita di uno zio o di un cooperatore.

VERGINE: Le birbe stelline vi aiuteranno a concretizzare un anelito, distinguere la falsità dall’impostura, ricevere sospirate risposte, trovarvi con chi alletta o superare una prova. Ciononostante dei mezzi svitati racconteranno menzogne: stanateli ed allontanateli! Opportunità di rivedere una cara personcina ma simultaneo rischio di fare una cavolatina…Posizionare delle bacche di ginepro vicino all’uscio, nell’ingresso, allontanerà i guai. Domenica sfiziosa.

BILANCIA: Con Saturno, che dal suo aspetto di opposizione sghignazza, si prospetta un periodo assai insolito dove l’agitazione la fa da padrona… Qualche nativo sarà preoccupato per un congiunto o parente, altri se la prenderanno per niente, un tipetto farà il furbetto, una novella allieterà, un comunicato allibirà e un’amicona vi spalleggerà … Se l’ultimo periodo è stato faticoso vedrete che pian pianino risalirete la china chiudendo la sfiga e il malumore in cantina…

SCORPIONE: Tanti pensieri affollano la mente al punto di non sapere come comportarvi nei confronti di individui ardui da inquadrare o di una situazione logorante. Potreste pure venir accusati di egoismo da chiunque non si sforzi minimamente di capire i vostri problemi e tra le pareti domestiche aleggerà una larvata maretta… Feste o graditissimo omaggio per chi compie gli anni. Organismo da depurare o rinforzare con prodotti naturali. Tendenza alle infreddature. Sabato movimentato.

SAGITTARIO: Quante cose dovrete sbrigare durante una settimana traboccante di impegni, gioie, sbuffi e sdegni… Ma, muovendo un passettino alla volta, collocherete ogni pedina al posto giusto indipendentemente da quei cali energetici e quella stanchezza che sporadicamente assalirà… Concedetevi, se fattibile, una pausa distensiva evadendo dalla consueta routine e non fidatevi di gente sbruffona e doppiogiochista. Novella in arrivo e auguri peculiari per chi compie gli anni.

CAPRICORNO: L’umore non sarà al top, basterà un nonnulla a mandarvi in tilt ma, in tempi brevi, un bel processo di rigenerazione consentirà di guardare al futuro in maniera diversa… Passatempo o cenetta a cui aderire e ricorrenza da non scordare. Contatti con dottori o avvocati. Indecisioni dinanzi a due opzioni e corrucci per il partner, un congiunto o un anzianotto. Siate parchi nel mangiare, limitate lo stress e curate un disturbo ai primi sintomi di disagio.

ACQUARIO: Con Marte opposto al Sole il desiderio di cambiamenti e il timore di attuarli alimenterà una tensione inesplicabile… Consultate con una persona capace di infondervi quelle sicurezze di cui abbisognate e attendete fiduciosi i cosiddetti “tempi migliori” quando la vita deciderà di farvi un bel regalo! Il pazzerello contegno di un buffo personaggio invece incuriosirà. Soddisfazioni da figlioli o interessante comunicato dai medesimi. Contrattempi per chi viaggia.

PESCI: Qualsiasi cosa abbiate in mente di attuare datevi una smossa visto che entro fine anno, quasi miracolosamente, riuscirete in un intento brindando all’ostacolo sormontato malgrado rimangano delle cosette da sistemare e dei soggetti da inquadrare. Cominciate altresì, già da ora, ad organizzarvi per Natale, specie se attuate in un settore commerciale. Taluni nativi, con testa nel pallone, scorderanno scadenze o ricorrenze incappando in qualche inconveniente…

Con l’augurio che stelle e Luna portino a tutti un po’ di fortuna…