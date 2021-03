Sci nordico: a Clusone assegnati i titoli regionali per le categorie under 16 ed under 14

La pista “La Spessa” di Clusone ha ospitato ieri, domenica 31 gennaio, i campionati regionale sprint del Comitato FISI Alpi Centrali e riservati alla categoria Ragazzi ed Allievi e splendidamente organizzati dallo sci club 13 Clusone.



Nella prova riservata alla categoria ragazzi femminile successo, e titolo regionale, per la valtellinese Stella Giacomelli che nella finalissima si è imposta sulla “padrona di casa” Silvia Santus e sulla compagna di club Licia Pedrana. Quarto e quinto posto per due atlete dello sci club Ardesio: Irene Nicoli, quarta, e Giada Zenoni, quinta. Sesta piazza per Maria Invernizzi del Nordic Ski. Al maschile successo per Stefano Epis dello sci club Ubi Banca Goggi. Medaglia d’argento per Carlo Bettini della Polisportiva Valmalenco e terza piazza per il livignasco Natan Bormolini. Quarta posizione per Michel Zanaboni dello sci club Alta Valtellina e quinta posizione per Luca Petroboni, sci club Ardesio. Infine sesto posto per il varesino Ettore Premoselli dello sci club Nordico Varese.



Come detto, ieri, in gara per l’assegnazione del titolo regionale anche la categoria Allievi. La prova “rosa” è stata vinta da Gemma Nani della Polisportiva Valmalenco. Seconda posizione Vanessa Comensoli della Polisportiva Le Prese e medaglia di bronzo per la bergamasca dello sci club 13 Clusone Grazia Bertocchi. Chiara Ielitro, Polisportiva Le Prese, centra la quarta posizione e l’antogoriana Alessia Lani chiude quinta. Sesta piazza per la valtellinese Giada Fachin. Successo “griffato” sci club Alta Valtellina al maschile con Federico Pozzi. Medaglia d’argento per il livignasco Nicolas Rocca e terza posizione per Leonardo Scapinello dello sci club Cunardo. Davide Negroni, sci club 13 Clusone chiude al quarto posto mentre Gabriele Matli, sci club Valle Antigorio, termina quinto. Infine sesta piazza per Simone Negrini dello Sporting Livigno.