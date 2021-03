Fondi piccoli Comuni, il plauso di Uncem: “Positivo il decreto che assegna 81.300 euro a 1.968 enti” Bussone: "Sono risorse molto importanti. Gli enti potranno scegliere quale opera realizzare ''

Uncem è molto soddisfatta per la firma del decreto del Ministro dell'interno che attribuisce a 1.968 Comuni italiani con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, 81.300 euro ciascuno per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Si tratta di 160 milioni di euro complessivi. Una importante notizia per gli Enti piccoli.







Il provvedimento è previsto dall'articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58 del 28 giugno 2019, cosi come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126 del 13 ottobre 2020. Gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021. Le somme aumenteranno nei prossimi anni: sono infatti stati già previsti, con la stessa finalità, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per il 2024.







A questo link, tutti i Comuni beneficiari: https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_29-01-2020-all-a.pdf

"Sono risorse molto molto importanti - sottolinea Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - I Comuni potranno scegliere quale opera, quale intervento realizzare. In un momento complesso per gli Enti locali queste sono opportunità da cogliere per iniziative che generino sviluppo, investimenti duraturi, all'interno di politiche green, intelligenti e a prova di futuro. Lo Stato investe sui piccoli Comuni e siamo convinti possa continuare a farlo positivamente nel perimetro prezioso della legge 158/2017, unica in Europa".