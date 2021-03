''Impossibile prenotare il prelievo di sangue a Domodossola'' Lamentele in Ossola, l'Asl: ''Problema in via di soluzione con la riapertura dell'attività ordinaria nei laboratori''

‘’Fare la coda e sentirsi dire che non puoi fare le analisi del sangue a Domodossola. Con gli ovvi disagi di chi non ha la possibilità di recarsi a farli a Omegna o Verbania’’. La denuncia arriva da un paio di domesi che in questi giorni si sono sentiti dire che non vengono prenotati gli accessi per i prelievi di sangue al ‘San Biagio’. ‘’E’ la terza volta che faccio la fila e mi sento dire dopo una certa attesa che non è possibile prenotare un prelievo a Domodossola - ci racconta un domese - . Basterebbe mettere un cartello così uno almeno non fa la fila. Al termine della quale si sente dire che Domodossola accetta solo persone che hanno problemi oncologici, nefrologici, diabetici o solo donne in gravidanza. Così devi andare a Verbania o a Omegna. C’è chi si è rassegnato e si è prenotato a Verbania e Omegna, ma altri hanno rinunciato e non sanno quando potranno fare il prelievo del sangue, col rischio di saltare alcuni importanti esami ai quali devi portare le analisi’’.

Una situazione di disagio che abbiamo girato all’Azienda sanitaria. ‘’Il problema - spiega l’ufficio stampa - è che si sono saturati i posti prenotabili per l’urgenza e per le prestazioni non differibili. Viste le richieste in Ossola, il cup si trova a non avere un posto libero entro 20 giorni e quindi viene prenotato il prelievo a Verbania e Omegna entro i 20 giorni previsti. Il cartello che avvisa non viene esposto perché non è una procedura standard, poiché potrebbero improvvisamente essere disponibili posti liberi per la rinuncia di qualcuno che si era prenotato. Stiamo però riaprendo l’attività ordinaria in più parti della provincia e questo permetterà di richiamare le persone già prenotate nei mesi scorsi. Ora riapriremo le prenotazioni anche per chi ha impegnative normali. Il tutto evitando assembramenti, situazione che in Ossola è forse più gestibile’’.