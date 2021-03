Scegliere i mobili del bagno online è un ottimo modo per risparmiare ottenere i mobili giusti per il bagno con un'unica spedizione. Molti, però, evitano, perché non sanno come fare. Cosa fare per acquistare mobili bagno economici online? Qui troverai qualche consiglio utile.

Come scegliere i mobili del bagno: a cosa fare attenzione

Come scegliere i mobili del bagno online? Per evitare di sbagliare, se stai pensando di arredare l'intero bagno, ti conviene scegliere lo stile generale. Così, potrai fare un unico ordine e ridurre i costi di spedizione o rispetto a più ordini uno dietro l'altro. L'arredamento per il bagno può avere diversi stili. Quali sono?

· Sospesi. I mobili per il bagno sospesi sono un trend da qualche anno. Quando lo spazio nel bagno è poco, si possono usare i mobili sospesi per recuperare spazio. L'effetto ottico è di un ambiente più accogliente e sembra che il bagno sia più grande.

· Da appoggio. Si tratta di mobili per il bagno tradizionali, che molti apprezzano perché sono solidi e robusti. Ce ne sono di diversi tipi, per personalizzare ogni aspetto della casa e per dare funzionalità al bagno.

· Salva spazio. Sono arredi di piccole dimensioni, molto funzionali. Sono ottimi per il bagno degli ospiti o per il secondo bagno. Permettono di creare spazio dove non ci sarebbe e di mettere tutto in ordine.

· Mobili grandi. I mobili di una certa grandezza sono ideali per i bagni padronali, oppure dove il bagno è veramente grande e serve arredarlo tenendo tutto in ordine, ma senza creare punti vuoti.

Quali sono le caratteristiche a cui fare attenzione per scegliere i mobili del bagno?

Metri quadri del bagno

Verificare i metri quadri del bagno è importante per capire lo stile da usare per i mobili e come gestire lo spazio per i sanitari. Prendere le misure è anche un modo per evitare che i sanitari o i mobili non vadano al momento dell'arrivo.

Nelle schede tecniche degli arredi online, troverai tutte le indicazioni di altezza, larghezza e lunghezza per qualsiasi tipo di arredo. Scrivi le misure su un foglio, per capire se può entrare nel tuo bagno.

Materiali e colori

Materiali e colori si sono diversificati nel tempo. C'è chi preferisce i modelli tradizionali in bianco, ma ci sono altre possibilità oggi. I materiali a disposizione sono: il legno, il nobilitato, l'MDF e il laminato.

I colori sono personalizzabili, anche se in bagno di solito si evitano i colori troppo accesi. Oltre al bianco, il colore naturale del legno, beige, celeste o in tonalità chiare del blu in genere.

Prezzo

Il prezzo è un fattore importante per scegliere i mobili del bagno online. La Rete ti permette di confrontare tra prodotti simili, permettendoti così di risparmiare. Predisponi un budget di almeno 2000 euro per il bagno. Il prezzo dei singoli pezzi dipende dalle funzioni e dal materiale. Le aziende mettono online anche i loro cataloghi, per fare un confronto utile. Il prezzo medio si aggira intorno ai 200-250 euro, ma molto dipende da cosa si acquista nel dettaglio.

Spedizione, montaggio e garanzia

Prima di acquistare, verifica i costi aggiuntivi. Spedizione, montaggio o una garanzia in più possono diventare delle voci di spesa importanti, ma ne vale la pena. Valuta la possibilità di spendere qualche euro in più per ottenere una spedizione più attenta, il montaggio dei mobili o una garanzia valida per almeno 2 anni.