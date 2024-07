“I Tempi del Bello”: le informazioni utili per visitare la nuova mostra a Palazzo San Francesco

Si inaugura il 18 luglio e rimarrà aperta fino al 12 gennaio 2025 la mostra “I Tempi del Bello. Tra mondo classico, Guido Reni e Magritte”, allestita a Palazzo San Francesco e organizzata dal comune di Domodossola con la collaborazione del Museo Bagatti Valsecchi di Milano.

L’esposizione, di cui la nostra società editrice Ultravox S.r.l. è partner, è visitabile nei seguenti orari: dal 18 luglio al 29 settembre da giovedì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; dal 30 settembre al 12 gennaio da giovedì a domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. lunedì, martedì e mercoledì chiuso: eventuali aperture straordinarie saranno comunicate tramite il sito web dei Musei Civici di Domodossola e le pagine social.

Il biglietto ha un costo di 8 euro per l’ingresso intero e l’ingresso fisso in caso di eventi nel Museo. Il costo si riduce a 6 euro per over 65 e tesserati Associazione Musei Ossola, mentre a 3 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni, universitari, guide interpreti e accompagnatori turistici senza gruppo, scuole, accompagnatori diversamente abili. L’ingresso è gratuito per bambini fino a 5 anni, diversamente abili con disability card, docenti accompagnatori classi scuole, guide turistiche dell’UE e interpreti turistici nell'esercizio della propria attività professionale, giornalisti, studiosi e ricercatori con esigenze attestate dalle istituzioni di appartenenza.

È possibile organizzare visite guidate alla mostra. Il costo è di 12,50 euro fissi per gruppi fino a 5 persone, con 2,50 euro per ogni persona aggiunta; 15 euro fissi per gruppi fino a 5 persone, con 3 euro per ogni persona aggiunta per le visite extra orario. Il costo è invece di 30 euro per laboratori con un massimo di 10 persone, con 3 euro per ogni persona aggiunta. 2 euro a persona è infine il costo per visite guidate o laboratori per scuole e centri estivi. Tutte le visite guidate devono essere preventivamente prenotate tramite l’indirizzo info@museicivicidomodossola.it o il numero 3385029591.