Francesca Albanese nel mirino degli Stati Uniti: sanzioni contro la relatrice ONU sui diritti in Palestina. La solidarietà dei comitati ossolani

L’italiana Francesca Albanese dal 2022 è Relatrice speciale della NAZIONI UNITE sui territori palestinesi occupati. E’ una giurista specializzata in Diritto internazionale.

Nel marzo 2024 ha pubblicato il Rapporto “Anatomia di un genocidio” e nel Consiglio per i Diritti umani dell’ONU ha affermato che le azioni di Israele a Gaza presentavano fondati motivi per parlare di genocidio.

In un altro recente Rapporto - “Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio” – ha indicato 45 aziende che sosterrebbero l’esercito di Israele e l’occupazione dei Territori palestinesi. In questo documento si denuncia l’esistenza di una rete internazionale di interessi economici – governi, banche, aziende, università…- che alimentano direttamente o indirettamente l’apparato di guerra di Israele. L’apparato che sta sterminando decine di migliaia di innocenti palestinesi.

Ora, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni CONTRO Francesca Albanese accusandola di portare avanti una “campagna di guerra politica ed economica contro gli USA e Israele”. E questo “non sarà più tollerato !”

L’Amministrazione americana prende di mira una persona fisica, una professionista che con senso delle istituzioni lavora, raccoglie dati e informazioni e avanza conclusioni che sono in netto conflitto con gli interessi e gli affari di USA, Israele e molti altri.

Quindi si sanziona. Si minaccia. Si cerca di mettere a tacere.

Invece di perseguire chi è responsabile di crimini di guerra e di crimini contro l’Umanità (gli stessi per i quali la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto) si vuole perseguire chi li denuncia.

Siamo di fronte a una enorme questione di civiltà e di Diritto contro la barbarie quotidiana alla quale tutti e tutte nel mondo assistiamo.

E’ indispensabile che ci si attivi a ogni livello e ci si schieri a difesa di Francesca Albanese e dell’operato dell’Istituzione in cui lavora.



Il Comitato Ossolano per Gaza e FERMA IL RIARMO Comitato Ossola dichiarano il loro pieno sostegno a Francesa Albanese