Domodossola, la Lega contro Valentini: ''Decida dove stare.....'''

‘’No a sterili polemiche e a facili strumentalizzazioni’’. La Lega ossolana prende le distanze da Carlo Valentini, che sui social aveva criticato i troppi cantieri in città, parlando di ‘’ansia da prestazione del sindaco Pizzi’’.

Ora la Lega ribatte.

‘’Valentini è ancora un consigliere della Lega? Formalmente si - si legge in una nota della Lega - . Dopo le sue dimissioni da presidente del consiglio è stato convocato un direttivo provinciale esclusivamentente per ascoltare quanto avesse da dire. Ha confermato di voler rimanere nel gruppo escludendo altre imbarazzanti e grottesche situazioni. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Abbiamo addirittura appreso dagli organi di stampa che Carlo potrebbe presentarsi alle prossime elezioni amministrative con una propria lista, sfidando con buone probabilità il sindaco Pizzi che guida oggi una maggioranza di cui fa ancora parte’’.

Insomma un chiaro inviato a Valentini a decidere e non tenere il piedi in due scarpe.

La Lega rimarca come ci siano ‘’gli impianti sciistici chiusi, i locali pubblici che chiudono alle 18 e siamo nel periodo che viene considerata la bassa stagione per eccellenza. Ci siamo appena lasciati alle spalle il primo carnevale dal dopoguerra senza polenta e salamini nelle piazze e non possiamo ancora accogliere i nostri (ricchi) amici Svizzeri. Si poteva scegliere un momento migliore per mettere sottosopra la città? Come si potrebbe mai affermare il contrario, tanto che tra un cantiere e l'altro, tra un divieto di sosta e una deviazione non mancano i posteggi liberi in centro, che sono stati invece un miraggio in altri periodi dell'anno e speriamo tornino presto ad esserlo anche in un futuro senza cantieri’’.

Infine un avvertimento a Valentini.

‘’Il direttivo provinciale della Lega VCO - di cui fanno parte tra gli altri il senatore Montani, l’europarlamentare Panza, il consigliere regionale Preioni, l’ex senatore Zanetta, il sindaco Marchioni e Nobili) tornerà presto ad occuparsi di lui, dato che sono molti i leghisti che chiedono la sua espulsione dal gruppo, ma in questo momento particolare esistono argomenti decisamente più importanti e questioni più urgenti da valutare’’.