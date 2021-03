Toceno, cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

La giunta Ferraris ha deliberato , il conferimento dell’onorificenza della Cittadinanza Onoraria di Toceno al “Milite Ignoto”. “Richiamata – si legge nella motivazione - la nota del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia del 21/01/2021, con la quale si invitano tutti i comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”.

Tale progetto, eccezionale nella sua unicità, prevede, in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto (4 novembre 2021), che tutti i Comuni d'Italia conferiscano la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto a cui tutti noi siamo legati, rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale. Quel soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto, diventerebbe il Cittadino d’Italia.

Quell'Italia che nei momenti di grande difficoltà, si aggrappa e si unisce a tutti quei simboli e valori che ne caratterizzano la propria storia per risollevarsi e rinascere”.

In base a questi assunti la giunta ha pertanto “ritenuto di aderire all'iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria di Toceno al “Milite Ignoto” in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto (4 novembre 2021) a cui tutti noi siamo legati, rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra identità non potendo e non dovendo dimenticare il sacrificio di coloro che hanno reso grande la Nostra Patria”.