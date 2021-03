In giro alle 3 di notte ubriachi in Zona Rossa, sanzionati due fratelli

Alle 03:30 di domenica, quando nel cuore della notte in zona rossa non ti aspetti di incontrare altro che fauna selvatica, i Carabinieri di Santa Maria Maggiore e della Radiomobile di Domodossola, nel territorio del comune di Santa Maria Maggiore, si sono imbattuti in un’autovettura condotta in modo decisamente “improbabile”. Dubitando della piena lucidità del conducente, i militari hanno deciso di fermare l’auto e approfondire i controlli. Il proprietario, alla guida, 39enne di Masera era in compagnia del fratello 34enne, ed ha subito dichiarato che stava riaccompagnando il fratello a casa, a Malesco, dopo aver trascorso con lui la serata a cena a casa propria, non accorgendosi che il tempo era trascorso così velocemente.



L’atteggiamento e l’alito fortemente vinoso hanno rafforzato il primo sospetto, ed ha ampiamente alimentato i dubbi sulla lucidità dell’uomo che, pertanto, è stato sottoposto all’alcol test. A conferma dei già concreti sospetti sono arrivati i “risultati dell’esame”: tasso alcolemico pari a 2,30 Gr/L, ben 4 volte oltre il limite consentito. Il veicolo su cui viaggiavano è stato pertanto sottoposto a sequestro e la patente è stata ritirata e sospesa ai sensi del Codice della Strada.

Ma non è tutto.

I militari, hanno proceduto secondo norma, ed hanno anche sanzionato i due trentenni per complessivi circa 1.000 Euro, vista la palese inosservanza dei provvedimenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale a tutela delle misure di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus (COVID-19).