Santa Maria Blues Night, seconda edizione: sul palco il leggendario Tolo Marton in trio

Sabato 5 luglio, a partire dalle ore 21.45, Santa Maria Maggiore (VB) ospiterà la seconda edizione della Santa Maria Blues Night, evento musicale che torna ad animare la Piazza Risorgimento con una proposta di altissimo livello artistico.

Protagonista assoluto sarà il leggendario chitarrista Tolo Marton, accompagnato dal trio formato da Nicola Marsura alla batteria e Sergio Guerra al basso. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno dei più grandi talenti della chitarra blues e rock progressive italiana.

Nato a Treviso nel 1951, Tolo Marton ha iniziato la sua carriera nel 1966 e si è distinto come chitarra solista della storica band Le Orme, contribuendo a dischi iconici come Smogmagica. Premiato nel 1998 come vincitore della prestigiosa Jimi Hendrix Guitar Competition a Seattle, Marton ha portato il suo stile in tutto il mondo, condividendo il palco con grandi nomi del blues e rock internazionale.

L’evento è realizzato grazie alla sensibilità del Comune di Santa Maria Maggiore, che ha concesso l’uso della piazza, e alla collaborazione delle Pro Loco di Santa Maria Maggiore e Re. Il concerto è cofinanziato da un main sponsor e sostenuto anche dai commercianti locali, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.