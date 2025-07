La nuova mostra a Santa Maria Maggiore rende omaggio all'arte di Carlo Mattei

È in programma per sabato 5 luglio alle 17.30 l’inaugurazione della nuova mostra “Carlo Mattei. Ultimo erede della tradizione artistica vigezzina”, allestita al centro culturale Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore. L’esposizione è interamente dedicata al Carlo Mattei, artista scomparso nel 2023 all’età di 88 anni.

Grazie al prezioso lavoro di Annie-Paule Quinsac, storica dell’arte, esperta del secondo Ottocento italiano e professoressa emerita della University of South Carolina, Santa Maria Maggiore ospita un’esposizione che darà nuova luce all’artista vigezzino. La curatrice della mostra, infatti, ha saputo valorizzare l’autodidatta Carlo Mattei, artista poliedrico e profondo, tratteggiandone un ritratto tanto complesso quanto esaustivo.

Il percorso espositivo coinvolgerà, oltre alla sede principale del Vecchio Municipio, anche la scuola di belle arti “Rossetti Valentini” e lo Spazio Mattei, in Via Rosmini 12: i visitatori potranno ammirare i generi che appartengono alla secolare tradizione vigezzina (ritratti, nature morte e paesaggi mozzafiato), ma anche opere pittoriche di denuncia politica e della scultura – per la prima volta presentata con una preziosa visione d’insieme – quest’ultima sezione esposta nella sala al piano terreno del Vecchio Municipio e con un esemplare anche all’interno della biblioteca della scuola di belle arti “Rossetti Valentini”. Lo Spazio Mattei ospiterà infine “La Vigezzo come viene contata”: si potranno ammirare alcune creazioni d’arte totale che abbinano pittura, sculture e costruzioni tridimensionali, un racconto personalissimo e interattivo della valle dei pittori.

La mostra dedicata a Carlo Mattei sarà poi visitabile dal 6 luglio al 19 ottobre nei seguenti orari: fino al 31 agosto dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00; dal 6 settembre solo sabato e domenica.