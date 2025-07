Torna “Musica da Bere” a Villa Antonia

Si rinnova e si amplia “Musica da Bere”, la storica rassegna estiva nata sotto la direzione artistica del maestro Roberto Bassa. Per l’edizione 2025, il calendario abbraccia nuovi generi, nuove collaborazioni e un’estensione temporale che porta la programmazione fino ad ottobre inoltrato, in occasione dell’evento autunnale “Fuori di Zucca”.

Confermata la sezione POP, nata lo scorso anno grazie alla collaborazione con l’Associazione Pirates of Rock, che affiancherà il ricco programma dedicato alla musica classica, frutto della sinergia con l’Associazione culturale Carlo Ravasenga. Ma le novità non finiscono qui: tornano anche gli appuntamenti di Musica da Bere Danza (sette serate) e Musica da Bere Natura (tre eventi), allargando la proposta culturale a pubblici sempre più eterogenei.

Il primo appuntamento della sezione POP è in programma per venerdì 4 luglio alle 21, con il concerto degli Ehilà Collective al Parco di Villa Antonia (in caso di maltempo, al teatro comunale). Il gruppo lombardo, nato da un’amicizia cementata durante gli anni di Conservatorio e alimentata da numerose jam session, porta sul palco un progetto musicale eclettico che mescola sonorità funk, rock, brasiliane e blues, con una scrittura cantautorale contemporanea.