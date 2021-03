Gabriele Ricci candidato per il centro sinistra a Domodossola

E' arrivata la conferma, Gabriele Ricci, ex segretario cittadino dle Pd sarà il candidato sindaco per del centro sinistra alle prossime amministrative. L’ok alla sua candidatura è arrivato dopo il direttivo del Pd domese riunitosi venerdì sera. Non tutte le forze di sinistra si sono trovate concordi sul nome.

Ricci, 28 anni, correrà appoggiato da una sua civica e dal Pd, mentre Sinistra Unita dovrebbe correre con un proprio candidato. Ricci è il secondo noime ufficiale uscito per la prossima tornata elettorale dopo quello di Antonio Ciurleo. Ora si attende che escano allo scoperto le eventuali candidature dell'ormai ex leghista Carlo Valentini e di Sinistra Unita. Così come si attende la scontata ricandidatura del sindaco uscente Pizzi.