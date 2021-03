Sci nordico: agli italiani ragazzi di Schilpario brilla la stella di Stella Giacomelli

Inizia nel migliore dei modi l'avventura tricolore per la formazione under 14 del Comitato FISI Alpi Centrali del fondo a Schilpario dove oggi si sono aperti i campionati italiani di categoria. Dalla prima prova, una gimkana sprint in tecnica libera, arrivano un oro ed un argento.

Sulla pista degli Abeti, perfettamente preparata dai tecnici dello sci club Schilpario, si laurea nuova campionessa italiana di specialità Stella Giacomelli che difende i colori dello sci club Alta Valtellina. Per lei crono "monster" di 2'57.17. Alle sue con il tempo di 3'02.62 la piemontese Matilde Giordano. Medaglia di bronzo per la friulana Matilde Ferrari che chiude in 3'02.22. Quarta posizione per un'altra piemontese, sempre delle Alpi Marittime Entraque, Maria Mellano Miraglio e quinta piazza per la bergamasca dello sci club 13 Clusone Silvai Santus. Appena fuori dalla top ten troviamo altre due atlete del Comitato FISI Alpi Centrali: 12esimo posto per Licia Pedrana, sci club Alta Valtellina, e 14esimo posto per Maria Invernizzi del Nordik Ski.

Ma le gioie continuano anche in campo maschile grazie all'argento conquistato dal bergamasco dello sci club UBI Banca Goggi Stefano Epis che chiude in 2'41.83. La gara, ed il titolo di campione italiano, è andato al valdostano Louis Gabriele Leone che si impone con il crono di 2'41.82. Terza piazza per Tommaso Tozzi del Comitato Regionale di Lazio e Sardegna e portacolori dello Winter Sport Clus. Per lui tempo di 2'42.87. Sempre per quanto riguarda i colori del Comitato FISI Alpi Centrali arriva l'ottimo quarto posto per Carlo Bettini della Polisportiva Valmalenco. Chiude la top five l'alto atesino Andreas Braunhofer.