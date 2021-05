L’importanza della sincronizzazione dei dati

Un problema che assume particolare importanza a livello universale è quello legato alla sincronizzazione dei dati e al fatto che una cattiva sincronizzazione causa spesso un ritardo nell’utilizzo delle diverse applicazioni, come Whatsapp, Facebook, Instagram, ma anche come quelle legate al settore del gioco d’azzardo legalen cui è possibile confrontare i migliori bonus senza deposito sul mercato.

Ci siamo passati tutti e l'abbiamo visto accadere spesso. Qualcuno sta lavorando felicemente sul suo telefono cellulare quando improvvisamente l'app smette di funzionare. Forse il Wi-Fi si interrompe, o la persona si trova in macchina, passando da 5G a 4G a LTE e poi di nuovo a 5G. Qualunque sia la ragione, l'app non risponde, lasciando l'utente frustrato e incapace di continuare a lavorare.

La realtà è che la maggior parte delle app mobili attuali non sono state costruite per i flussi di lavoro moderni o progettate per gestire senza problemi una connessione di rete irregolare. Se si usa un'app per collaborare, elaborare l'inventario, consegnare gli ordini o semplicemente usare una mappa su un dispositivo mobile, gli utenti oggi si aspettano che le app funzionino velocemente, che funzionino offline e che mostrino una vista coerente e in tempo reale dei dati ogni volta che i dispositivi sono connessi. Quando le app non riescono a soddisfare queste aspettative, gli utenti hanno un'esperienza scadente, che può riflettersi in cattive recensioni di app o in tassi di adozione e fidelizzazione più bassi.

Se stai costruendo un'app mobile, allora saprai già tutto questo. Molte delle app mobili di oggi sono buone solo quanto la loro capacità di sincronizzare i dati in modo efficiente, in tempo reale.

Quindi, se è così importante, perché non ci sono più app con sincronizzazione dei dati in tempo reale? Perché in un ambiente in cui la connettività può non essere garantita, questo è incredibilmente difficile da costruire.

Vediamo nello specifico in cosa consiste la sincronizzazione dei dati in tempo reale, le diverse sfide per ottenerla nel modo giusto, e perché inchiodarla durante il processo di sviluppo è fondamentale per i vostri potenziali utenti e in definitiva per il successo della tua app.

La sincronizzazione dei dati significa che la tua app - quasi in tempo reale - mantiene i suoi dati coerenti tra tutti gli utenti e i dispositivi, anche a fronte di una connettività intermittente. Eventuali conflitti vengono risolti rapidamente e di solito dietro le quinte.

Dati non aggiornati o non sincronizzati significano che l'utente deve semplicemente smettere di lavorare, perché l'app ha smesso di funzionare. E quando un utente smette di lavorare, smette anche di essere produttivo.

Ma oltre a questo aumento diretto della produttività c'è un altro motivo importante per la sincronizzazione dei dati in tempo reale: su mobile, un'esperienza utente mediocre porta a un'adozione mediocre. Un'app con una visione coerente dei dati invece, che funziona offline e si sincronizza in modo affidabile, ha maggiori possibilità di offrire una grande esperienza all'utente. Può costruire la fiducia dell'utente, incoraggiare l'uso, rendere più facile per i lavoratori fare il loro lavoro e sbloccare la produttività.