Questa sera in Cappella Mellerio Cristina Muccioli parlerà di arte, tra passato e digitale

Cristina Muccioli, docente universitaria di estetica, filosofia teoretica, antropologia culturale, è la protagonista questa sera in Cappella Mellerio del secondo incontro daltitolo "Arte contemporanea: il dono inaspettato", organizzato dall'Associazione Culturale Mario Ruminelli e dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli. Si tratta di un percorso di conferenze dedicate all'arte dal titolo "Divagazioni in leggerezza. Uno sguardo insolito nel mondo dell'arte".

Insegnante all'Accademia di Brera oltre che in altri atenei, la dottoressa Muccioli parlerà del percorso che ha portato all'arte di oggi, idealmente collegabile ad esperienze del passato, e di come, con la diffusione digitale, essa influenzi molti aspetti della vita di tutti i giorni. L'incontro con Cristina Muccioli, in programma dunque sabato 4 maggio alle ore 21 nella ex Cappella Mellerio in Piazza Rovereto a Domodossola, è come sempre ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.