Sciopero dei treni il 4 e 5 maggio: non sono previste fasce garantite

Tra le 21.00 di sabato 4 maggio e le 20.59 di domenica 5 maggio sono previste modifiche alla viabilità ferroviaria a causa di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Lo sciopero è organizzato dalla sigla CAT.

Le fasce garantite, questa volta non sono assicurate: "trattandosi di una giornata festiva – si legge sul sito di Trenord - non sono previste fasce di garanzia”. Va però segnalato che il sindacato organizzatore non è rappresentato in Trenord; perciò, potrebbero non verificarsi ripercussioni significative sul servizio. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, verranno istituiti bus sostitutivi, senza fermate intermedie.

Sul sito di Trenitalia viene chiarito che "l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti".