Treni hupac, Crevoladossola chiederà ad altri comuni di fare pressioni su RFI

‘’E’ di notte che il rumore è insopportabile’’. Così parla Ferdinando Piroia, che risiede in frazione Torre a Crevoladossola, dove la ferrovia costeggia le case. Un rumore che entra nelle abitazioni e crea vibrazioni quello casuato dai treni Hupac che percorrono la linea del Sempione, che taglia in due diversi paesi ossolani.

Piroia ha dato la disponibilità ad Arpa di installare nel suo terreno una centralina che rileva i rumori, centralina richiesta dall’amministrazione di Crevoladossola.

Giorgio Ferroni, il sindaco del paese ossolano, afferma di aver colto positivamente la notizia dell’accordo italo-svizzero sul potenziamento della linea ma di essere preoccupato per l’inquinamento acustico che i cittadini denunciano. ‘’Siamo attenti al problema - dice - e chiediamo da anni a Rete Ferroviaria Italiana di intervenire. La mia intenzione è di coinvolgere altri sindaci interessati affinché si possa fare fronte comune per indurre RFI a posare le barriere fonoassorbenti’’.

L’sos è ripartito da Domenico Mallone, ex consigliere comunale di Crevola, che in passato aveva fatto parte di un comitato che richiamava l’attenzione sul tema. ‘’E’ dal 2015 che RFi ha promesso i panelli: non s’è fatto nulla. Ma se non siano regione, Provincia, sindaci e parlamentari a farsi carico del problema sarò difficile risolverlo’’.

Il nodo è che RFI sa che i problema c’è, ma non interviene, pur se sulla linea il traffico hupac è cresciuto e crescerà ulteriormente in futuro. Con treni rumorosi e lunghi anche 50 carri che oltre al rumore causano inquinamento di po,veri con le loro frenate sulla discesa che da Crevoladossola posta a Domodossola.