Calcio, quando a Domo giocava l'Inter Club

Manca il calcio giocato in questi mesi di emergenza covid e per restare sul pezzo pubblichiamo una foto degli anni in cui a Domodossola non c’era solo la Juventus Domo. Erano gli anni tra il 1970 e il 1990 e il calcio in città aveva visto nascere altre realtà: l’Ac Domo, l’Inter Club, la Cappuccina. Un segno della vitalità sportiva cittadina.

Quella che proponiamo oggi è la foto dell’Inter Club anno 1972-73.

In alto da sinistra: Sarnari, Comazzi, Musitano, De Santis, Guerra, Marini, Negri, Italo Job, Feller, Piroia, Bertona, Pitasi.

Accosciati: Rosselli, De Falco, Giuseppe Job, Bocchetti, Fidanza, Villa, Perugini, Grotti, Germano Job.