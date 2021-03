Borghi e altri deputati del Pd con il neo segretario Letta commemorano le vittime del rapimento Moro

Enrico Borghi ha preso parte martedì alla commemorazione delle vittime del rapimento Moro. “Oggi (ieri ndr) il Partito Democratico, con il nuovo segretario Enrico Letta ed una delegazione dei gruppi di Senato e Camera, di cui ho avuto l’onore di far parte, ha reso omaggio alle cinque vittime del terribile attentato compiuto dalle Brigate Rosse che il 16 marzo 1978 provocò il sequestro di Aldo Moro” ha scritto su Facebook il deputato ossolano.

“Una pagina terribile e indelebile della nostra storia che non possiamo e non dobbiamo in alcun modo dimenticare” ancora Borghi.