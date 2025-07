Maltempo di aprile: stato di emergenza anche per il Verbano Cusio Ossola

Il Consiglio dei ministri ha deliberato una serie di misure in seguito a eventi calamitosi che hanno colpito diverse aree del Paese. È stata dichiarata l'emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. Per i primi interventi urgenti sono stati stanziati 17,7 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.