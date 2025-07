Bannio Anzino, al via i lavori di somma urgenza dopo l'alluvione di aprile

Il comune di Bannio Anzino ha affidato i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei due rii presenti lungo la strada Fontane – Alpe Soi, i quali avevano subito danni e smottamenti durante l’evento alluvionale verificatosi tra il 16 e il 17 aprile. In seguito ai sopralluoghi effettuati dagli esperti dal personale della regione Piemonte, il comune ha appurato la necessità di lavori di somma urgenza per la pulizia e la rimessa in funzione dei rii, per un costo totale di 21.960 euro. I lavori sono stati affidati alla ditta Tecnogreen di Barozzi Adriana & C. di Domodossola e devono essere eseguiti, vista l’urgenza, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione.