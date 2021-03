Al Rosmini il mese di marzo è dedicato agli incontri per gli studenti

Pur nell’incertezza della situazione pandemica, tra aperture a singhiozzo delle attività didattiche tra presenza e DaD e la possibilità di svolgere sempre in presenza i laboratori pratici, l’Istituto Alberghiero “Mellerio Rosmini” di Domodossola continua a proporre ai propri studenti una serie di incontri di approfondimento e arricchimento di carattere professionale e culturale con esperti del settore alberghiero e ristorativo di alto profilo, approfittando del momento anche per cogliere la disponibilità di personaggi che in “tempi normali” sarebbero più difficili da coinvolgere. Grazie all’uso ormai sdoganato e sapiente delle videoconferenze, il mese di marzo ha visto e vedrà una nuova ricca serie di momenti di confronto e studio, che proseguiranno anche in aprile e maggio fino al termine dell’anno scolastico.

Giovedì 4 marzo 2021 è avvenuto l’incontro con lo chef Michel Magada, docente alla prestigiosa Scuola Alberghiera di Losanna (EHL), già insegnante presso Les Roches International School of Hotel Management e ALMA, la Scuola internazionale di cucina italiana, annoverato fra gli allievi di Gualtiero Marchesi. E' stata l'occasione per parlare dell’evoluzione della cucina, dal fenomeno della Nouvelle ai giorni nostri.

L'11 marzo i ragazzi hanno poi conosciuto Vincenzo Donatiello, direttore di sala del Ristorante “Piazza Duomo” di Alba, l’unico locale piemontese a vantare le 3 stelle Michelin. Nell’ambito di una giornata di approfondimento sul tema “Escoffier, la classicità e la Belle Epoque”, la presenza di Donatiello ha permesso di porre un importante focus sul mondo dei vini francesi di ieri e di oggi, nonché sull’evoluzione del servizio di sala in virtù dei cambiamenti di cucina e della società. Si è parlato anche del libro scritto dal maitre “Io Servo - Dizionario moderno per camerieri”.

Giovedì 18 marzo, nell’ambito di un workshop di studio su "Pellegrino Artusi e l’evoluzione della cucina italiana", lezione speciale con Alex Revelli Sorini, gastrosofo, professore universitario di storia della gastronomia all'Università San Raffaele di Roma, direttore dell'Accademia Italiana di Gastronomia Storica, autore e giornalista di cultura alimentare, ospite periodico anche in trasmissioni Rai.!

Lunedì 22 marzo i ragazzi di seconda seguiranno una videolezione sul mondo del tè con Gabriele Bianchi, maitre del Ristorante Marconi (1 stella Michelin) di Sasso Marconi e Miglior Cameriere d’Italia under 30. Bianchi è autore del libro “Dall’Oriente all’Italia - Viaggio del Tè”. Sarà anche l’occasione per parlare dell’evoluzione del servizio di sala negli ultimi anni.

Il 25 marzo, infine, nell’ambito di un percorso interdisciplinare sulla "Cucina del

Mediterraneo”, sarà Sandro Merello, Associate Hotel Director su navi da crociera Royal

Caribbean, a offrire una fotografia generale del lavoro sulle navi e le prospettive, della

ristorazione di bordo e i menu (con un focus sulle proposte enogastronomiche nelle crociere nel Mediterraneo), nonché delle rigide norme di igiene e sicurezza di bordo. Alcune parti salienti delle conferenze saranno disponibili sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’istituto, per la pubblica fruizione.