Giuseppe La Fauci sarà il candidato a sindaco per Sinistra per Domo

Sinistra per Domo comunica che il proprio candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di Domodossola sarà Giuseppe La Fauci.



La Fauci, 52 anni, originario di Noto, cittadina siciliana patrimonio dell’Unesco, vive a Domodossola da oltre vent’anni.

Laureato in fisioterapia, svolge, accanto all’attività di Tecnico di laboratorio presso gli Istituti scolastici Superiori, la libera professione relativa al proprio titolo.

Interessato da sempre, con passione, alla politica e alle attività amministrative pubbliche ad essa collegate, si è presentato alle scorse elezioni con la lista di Sinistra per Domo, che, in quell’occasione, non ha conseguito il risultato sperato.

Forte dell’esperienza accumulata fin dall’età giovanile nel proprio paese d’origine - dove tra l’altro ha partecipato a progetti di riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente, anche con la stesura di una guida ai sentieri di Val di Noto - si è ben integrato nella vita pubblica di Domodossola.

Sollecitato da compagni e amici della compagine politica, che hanno imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le idee e le capacità, presenta oggi la propria candidatura all’elezione di Sindaco della Città. L’impegno di questi giorni è rivolto alla costruzione di una o più liste di sostegno alla propria candidatura, nell’intento di essere utile al miglioramento della città che lo ha accolto e che ha imparato ad amare.

Sinistra per Domo