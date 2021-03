I consiglieri del M5S domese propongono le “ Comunità energetiche e di autoconsumo collettivo”

Il Movimento 5 Stelle Domodossola, in virtù delle nuove sfide climatiche che siamo chiamati ad affrontare come cittadini, sull'esempio di ciò che sta già accadendo in altri Comuni piemontesi all'avanguardia, intende presentare nel prossimo consiglio comunale un ordine del giorno con cui si impegnano il Sindaco e la Giunta a promuovere nel territorio comunale di competenza la creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo, il coinvolgimento dei cittadini residenti e l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale, sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che possono ricadere nella condizione di povertà energetica, e ad assicurare attraverso la creazione di un apposito sportello la messa a disposizione dei cittadini delle informazioni necessarie a promuovere la creazione di tali configurazioni.

Cosa sono le comunità energetiche? Si tratta di gruppi di soggetti (comuni, condomini, famiglie o cooperative) capaci di produrre, consumare e condividere energia nel rispetto del principio di autoconsumo energetico e autosufficienza, utilizzando impianti che producono energia pulita rinnovabile, riducendo in questo modo i costi della bolletta elettrica attraverso lo spostamento delle marginalità economiche del sistema energetico agli aderenti delle configurazioni, alimentando così una crescita economica sociale e permettendo, allo stesso tempo, di abbattere le emissioni inquinanti e ridurre i conseguenti impatti ambientali e sanitari, fortemente presenti nei centri urbani.