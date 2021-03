Piedimulera, il vicesindaco Fausto Sgro aderisce a ''Cambiamo! Con Toti''

Era febbraio 2020 quando nasceva nel Vco una delegazione del nuovo partito di centrodestra «Cambiamo! Con Toti», che fa riferimento all’attuale presidente della Regione Liguria. Ne fanno parte il sindaco di Crodo, Ermanno Savoia; il consigliere di Domodossola, Fabio Basta; l’avvocato Carlo Crapanzano, ex giudice di pace a Verbania. Ora, la ‘truppa’ di «Cambiamo! Con Toti» vede l’ingresso di Fausto Sgro, in politica da molti anni ed ex assessore in Provincia. Sgro era stato anche nelle file del Pd, dove non ha più rinnovato la tessera da 7-8 anni. ‘’Con Toti abbiamo le stesse radici socialiste’’ ha commentato la scelta l’attuale vicesindaco di Piedimulera, Fausto Sgro.