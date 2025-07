Pentenero (Pd): “Variazione di bilancio confusa e lontana dai veri problemi dei cittadini”

“Su questa Variazione di Bilancio il Gruppo Pd, in segno di protesta per il clima di confusione che continua a regnare in Aula e per testimoniare la difficoltà di vivere questo caos, non parteciperà al voto” dichiara la Presidente del Gruppo PD del Consiglio regionale Gianna Pentenero.

“Questo atteggiamento che si ripete puntualmente rischia di compromettere non solo l’efficacia del processo decisionale, ma anche la qualità delle risposte ai bisogni dei cittadini. Temiamo che anche l’Assestamento seguirà questa stessa logica. La Variazione di Bilancio avrebbe dovuto consentirci di fare le modifiche minime necessarie, invece contiene soprattutto il tema dei fondi per i sottosegretari che ancora non hanno compiti definiti. Diamo le risorse, ma non si indica la regolamentazione, i ruoli e le competenze, che dovrebbero essere stabiliti attraverso il Regolamento” prosegue Pentenero.

“La Variazione di Bilancio, ha dato attuazione agli impegni presi attraverso atti di indirizzo, come ad esempio la destinazione di fondi per la cultura. Riguardo, poi, alle risorse destinate a problematiche più complesse, come i disturbi alimentari, sottolineo che 300 mila euro sono insufficienti per affrontare un problema così delicato, che colpisce soprattutto tanti giovani. Potrebbero rappresentare un gesto simbolico, ma non bastano: bisogna agire con strumenti più strutturali e risposte concrete” aggiunge Gianna Pentenero.

La Presidente del PD ribadisce la volontà di proseguire l’impegno su temi fondamentali per il Piemonte, come la non autosufficienza, la salute mentale, i disturbi alimentari, il dissesto idrogeologico e i trasporti. “L’Assestamento sarà il momento per avviare un percorso di azione su questi fronti, e per affrontare anche le sfide della sostenibilità della spesa pubblica regionale. Il nostro impegno sarà intenso e costante”.

Concludendo, Pentenero condanna fermamente la presentazione di emendamenti finalizzati esclusivamente a risolvere problemi di singoli Consiglieri, privi di una visione d’insieme e non rispondenti alle esigenze del Piemonte. “Questo modo di agire mortifica il ruolo del Consiglio e delle minoranze. Non accetteremo interventi spot o elettorali, ma chiederemo risorse strutturali, perché poche risorse a pioggia non portano a nessuna vera trasformazione”.