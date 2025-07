Bannio Anzino, mercoledì 9 luglio il Consiglio comunale

Si terrà mercoledì 9 luglio alle 18.30 il consiglio comunale di Bannio Anzino. In discussione ci saranno sette punti all'ordine del giorno. Tra i più rilevanti quello relativo ai lavori di somma urgenza per interventi di messa in sicurezza in seguito all'alluvione di aprile e poi l'approvazione del Piano di Protezione Civile. In discussione anche alcune variazioni di bilancio.