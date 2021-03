Ciurleo critica la scelta di derogare fino a giugno gli ampliamenti dei dehors

Dopo la questione parcheggi in stazione Antonio Ciurleo, candidato alle prossime elezioni comunali a Domo torna a criticare l'operato del Comune. Lo fa attraverso un comunicato stampa nel quale chiede al Comune domese perchè non ha ampliato la deroga per i dehors dei bar fino a fine anno come fatto in altri Comuni vicini a Domo.

La notizia è di questa mattina, l'amministrazione Pizzi ha derogato fino alla fine di giugno gli ampliamenti dei dehors per i bar, sottolineando come, se previsti dalla normativa futura, si valuteranno altre proroghe.





Ecco il comunicato di Ciurleo:

La Giunta Comunale di Domodossola, in seduta del 29 marzo 2021, ha deliberato di prorogare fino al prossimo 30 giugno 2021 gli effetti della propria precedente deliberazione n. 42 del 11.05.2020 “Covid -19 disposizioni di deroga, in via eccezionale e temporanea, per l’occupazione di suolo pubblico tramite dehors” con cui si consentiva di attivare - in via eccezionale e temporanea - alle attività di ristorazione un ampliamento gratuito dell'occupazione di suolo pubblico, tramite dehors, che compensasse la ridotta capacità ricettiva causata dal rispetto delle misure di “distanziamento sociale” da COVID-19.

Il 4 marzo sulla mia pagina Facebook dell’Altra Informazione chiedevo tramite accesso agli atti la stessa cosa oltre a altre informazioni. Oggi ho ricevuto la riposta a questa mia missiva: la cifra relativa esclusivamente all’occupazione dei dehors è prevista nello stanziamento di bilancio relativo al CUP ed è pari a circa € 29.000,00. Tale somma è al netto dell’esonero, previsto dall’art. 9-ter del Decreto Ristori per tali occupazioni, dal 1 gennaio al 31 marzo. Tale cifra dovrà essere rimodulata in seguito al prolungamento dell’esonero dal pagamento al 31 giugno 2021, previsto con l’art. 30 del Decreto Sostegni, che porterà quindi ad un’ulteriore riduzione dello stanziamento di circa € 10.000,00. La perdita complessiva di gettito dovuta ad un azzeramento dell’entrata per tutto l’anno, sarebbe pari allo stanziamento residuo di circa €19.000,00.

L’entrata è affidata in concessione a seguito di gara di evidenza pubblica e la stessa è regolata da un contratto; eventuali variazioni degli elementi costitutivi dello stesso devono osservare i criteri definiti dal Codice civile e dal D. lgs. 50/2016.

I commercianti hanno pagato a luglio i loro dehors?.

Gli avvisi recapitati a luglio 2020, recanti la richiesta di pagamento annuale, non potevano tenere in considerazione il prolungamento dell’esonero definito da norma nazionale con il decreto Agosto. Quindi per coloro che hanno versato in eccedenza sarà previsto il rimborso, dicono dal Comune.

Insomma fino al 31 marzo la deroga dei dehors era prevista per legge dello Stato così come quella di giugno e non è escluso che il Governo possa intervenire nei confronti dei comuni con dei fondi per compensare le minori entrate. Ed allora perché non farlo fino a fine anno come in altri comuni a noi vicini?





Antonio Ciurleo

Candidato sindaco lista civica di Domodossola