Le previsioni meteo per il fine settimana

Bel tempo ma con un po’ di nuvole da oggi pomeriggio. “La graduale discesa di una saccatura dalle Isole Britanniche determinerà un progressivo calo della pressione, favorendo – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un aumento della nuvolosità e lo sviluppo di isolati rovesci pomeridiani sui rilievi alpini, più diffusi nella giornata di domenica, con possibile interessamento delle pianure centro-settentrionali. Lunedì la rotazione delle correnti da sud-ovest in quota e la loro intensificazione porta maggiore aria umida ed instabile sul Piemonte con l'attivazione di rovesci e temporali anche forti lungo l'arco alpino e sulle aree a nord del Po. Le temperature massime sono attese in ulteriore aumento nei prossimi giorni, con picchi che localmente potranno superare i 30 °C”.

SABATO 31 MAGGIO 2025

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso sulle Alpi e parzialmente nuvoloso altrove con transito di nubi alte. Formazione di nubi cumuliformi sui rilievi occidentali nel corso della giornata. Precipitazioni: rovesci pomeridiani sui rilievi alpini, con locali temporali tra Alpi Cozie e Graie. Zero termico: in calo sui 3900 m. Venti: deboli; dai quadranti occidentali sulle Alpi, meridionali in Appennino e prevalentemente orientali altrove

DOMENICA 1 GIUGNO 2025

Nuvolosità: al mattino nubi alte sui settori nord-occidentali e soleggiato a sud-est, aumento della nuvolosità fino a cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti sui settori nordoccidentale e settentrionale. Precipitazioni: isolati rovesci sui rilievi alpini nelle ore centrali in estensione alle pianure centro-settentrionali nel pomeriggio. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3900 m, con valori superiori nelle ore centrali della giornata soprattutto nella parte meridionale della regione. Venti: deboli o localmente moderati occidentali sulle Alpi e deboli meridionali sull'Appennino; deboli orientali in rapida rotazione da sud altrove, con rinforzi su Astigiano e Alessandrino