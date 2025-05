Malescorto 2025: ancora pochi giorni per la ricerca sponsor

È stata prorogata di dieci giorni la scadenza per la presentazione di proposte di sponsorizzazioni per la nuova edizione di Malescorto, il festival internazionale del cortometraggio in programma a Malesco dal 21 al 26 luglio. Vista la proroga stabilita dal comune, dunque, le possono essere consegnate all’ufficio protocollo entro e non oltre il 3 giugno.

Un appuntamento importante, quello del prossimo luglio, per il comune di Malesco. Il festival dei cortometraggi giunge infatti all’edizione numero 25 e pone ancora una volta la Val Vigezzo al centro del dibattito culturale internazionale, con cortometraggi provenienti da ogni parte del mondo.

Chi fosse interessato – soggetti privati o pubblici esterni all’amministrazione comunale – può offrire la propria sponsorizzazione per la copertura di spese quali i premi peri vincitori, organizzazione, direzione, assistenza tecnica, ufficio stampa, fotografi e molto altro. I dettagli e le informazioni utili sono disponibili nell’avviso pubblicato sul sito del comune di Malesco.