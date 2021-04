Personale ostetrico inutilizzato per vaccini e tamponi: uno spreco senza alcuna logica

Personale ostetrico utilizzato per le vaccinazioni Covid? La Regione nicchia. La questione è stata portata in Consiglio regionale da Silvio Magliano (Moderati).

"La Giunta - commenta Magliano - si trincera dietro una risposta assurdamente burocratica, parlando di 'possibilità non esplicitamente prevista dalla normativa' e di ipotesi di 'esercizio abusivo della professione'. Questa Giunta non ha colto l'opportunità rappresentata dal contributo di una categoria che garantisce disponibilità e un alto livello di professionalità".

"La Giunta avrebbe potuto e dovuto farsi portavoce di questa possibilità a livello nazionale, ma di questa possibilità nessuna traccia nella risposta dell'Assessore Icardi. Da una parte abbiamo personale ad alta professionalità, dall'altra una Giunta che non perde occasione di ripetere che manca personale, ma nel frattempo non fa nulla, né ascolta le proposte che arrivano dalle Minoranze. Perdere altro tempo prima di avvalersi del contributo del personale ostetrico per vaccini e tamponi sarebbe un'ulteriore assurdità".

"La Federazione Nazionale Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) ha più volte richiesto l'inclusione del personale ostetrico nella campagna vaccinale, tra dicembre 2020 e marzo 2021. Cirio e i suoi assessori smettano di proporre l'introduzione di nuove categorie, come i maturandi, tra le priorità vaccinali, se poi non sono in grado di interloquire con il Governo né di fare tesoro delle proposte dei Consiglieri".