Lega Giovani Vco: serie di incontri per formare alle scelte politiche del domani

Una serie di incontri incentrati sul diritto pubblico, per formare i cittadini di domani, è l'idea proposta dalla Lega Giovani Vco che partirà, in remoto a causa dell’emergenza pandemica, nei prossimi giorni.

“Un progetto - spiega Martina Arceri, coordinatrice del gruppo - che si pone l'obiettivo di avvicinare i giovani alle tematiche relative all'attualità, mettendo a loro disposizione gli strumenti necessari per comprendere i concetti fondamentali del nostro ordinamento istituzionale. L’idea - prosegue Arceri - è nata prendendo spunto dal successo ottenuto dalla Scuola di formazione politica della Lega ideata dal senatore Armando Siri, scuola che caratterizza l'impegno e l’auspicio del nostro partito per un futuro dove i cittadini siano maggiormente consapevoli rispetto alle dinamiche statali e internazionali. Sull’onda di questa volontà la Lega si è, infatti, battuta anche per l'introduzione a scuola dell'educazione civica”.

“Per noi - sottolinea il secondo responsabile del progetto, Stefano Cassani - questa iniziativa, oltre a essere significativa per la crescita personale del gruppo, è importante anche per contribuire all'impegno della Lega per un futuro dove i cittadini di domani siano maggiormente sensibili alle scelte pubbliche e siano capaci di partecipare attivamente e responsabilmente al dibattito politico”.



Il progetto, che prende il nome di “Scuola di formazione”, è strutturato in brevi lezioni supportate da powerpoint e sarà aperto a tutti i giovani in età compresa tra i 14 e i 30 anni. Si parte giovedì 8 aprile.

La Lega Giovani Vco invita tutti coloro che fossero interessati a partecipare a contattarla attraverso i suoi canali social.