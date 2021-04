Vaccini, Cirio: “Obiettivo 30mila dosi giornaliere entro metà aprile” VIDEO

“Il nostro obiettivo è quello di raggiungere le 30mila vaccinazioni giornaliere entro la metà di aprile”: sono queste le parole più importanti del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine dell'inaugurazione del nuovo centro di somministrazione dedicato ai religiosi e aperto oggi all'Ospedale del Cottolengo di Torino.

"L'esercito" dei vaccinatori: medici, centri privati e farmacie

Il governatore auspica, in questo modo, una decisa accelerazione della campagna: “Al momento – ha precisato – stiamo rispettando gli impegni presi con 20mila dosi al giorno. In aggiunta ai nostri 140 centri già operativi, potremo usufruire anche di 900 medici di base a disposizione con il proprio ambulatorio, altrettanti che vaccineranno in ambulatori messi a disposizione dalle ASL e 82 centri privati in corso di convenzionamento. A questi si aggiungeranno, una volta terminati i corsi del Ministero della Salute, anche le farmacie aderenti”.

La richiesta: più forniture da parte dello Stato

A questo, però, va a sommarsi una richiesta alle massime istituzioni nazionali: “Noi – ha proseguito Cirio - siamo pronti, l'esercito è schierato ma non possiamo prenderci le munizioni da soli: dobbiamo approvvigionarci attraverso lo Stato e, per questo, chiediamo più certezze e un aumento nelle forniture di vaccini. Non vincerà chi prenderà più soldi dal Recovery Fund, anche se ci stiamo lavorando, ma chi metterà prima in sicurezza i propri cittadini”.