Nuovo mezzo per il Ciss Ossola

Consegnato questa mattina al Ciss Ossola, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola, un nuovo mezzo. Si tratta di un Fiat Ducato da 9 posti, per l'accompagnamento delle persone disabili. La cerimonia è avvenuta nel piazzale del Ciss alla presenza del presidente del Ciss Giorgio Vanni, del direttore Andrea Lux, del parroco di Domodossola don Vincenzo Barone e del responsabile del rapporto con gli enti di P.M.G Italia, Massimo Mauri. Il mezzo è stato dato in uso al Consorzio da PMG Italia, una società di Bolzano, nell'ambito del progetto mobilità garantita.

“Il nostro compito – ha spiegato Massimo Mauri - è quello di individuare enti che hanno necessità di un mezzo per attività di carattere sociale, sanitario, e socio assistenziale. Identificato l'ente, mettiamo a disposizione una rete commerciale che va a promuovere quest'operazione sul mercato; una volta raccolte le sponsorizzazioni diamo i mezzi in comodato d'uso gratuito, in pratica il nostro partner deve sostenere le spese di carburante, le spese per gli autisti e le eventuali multe”.

A causa della pandemia non è stato possibile effettuare, come solitamente avviene, la consegna degli attestati di ringraziamento ai 44 sponsor, il cui logo compare sul furgone. .Alle ditte verranno inviati gli attestati e le foto della consegna.

“Grazie al finanziamento degli sponsor locali - ha detto il direttore Andrea Lux – il Ciss, tramite P.M.G. Italia ha ora un pulmino con delle ottime caratteristiche, con una pedana di salita, sedili avvolgenti. Un mezzo molto efficiente, servirà per trasportare i disabili dalle loro abitazioni ai nostri centri di Pallanzeno, Pieve Vergonte e Domodossola”.

Un servizio non scontato, ha tenuto a sottolineare Lux, infatti non tutti gli enti gestori dei servizi sociali del Piemonte garantiscono questo trasporto agli utenti da casa ai centri disabili. In Ossola i disabili seguiti dal Ciss nei centri sono circa un centinaio, a questi sono da aggiungere altri disabili seguiti in via domiciliare. Il Ciss aveva già avuto in dotazione nel 2018 un mezzo da P.M.G Italia, per il trasporto dei disabili e per il ritiro nei supermercati della merce per il progetto Invenduto a buon fine.