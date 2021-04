Attesa per le regole del Cts sulle riaperture di bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre e piscine

Verranno svelate oggi le nuove linee guida del Cts per le riaperture, ma solo domani il Governo fisserà le tempistiche per le tanto attese riaperture.

Le prime a giovare delle riaperture saranno le Regioni che presentano dati migliori sia sul fronte epidemiologico, sia sul fronte vaccinale.

Dovrebbe arrivare il via libera alla riapertura dei ristoranti a pranzo. Poi toccherà a cinema e teatri e in seguito alle palestre e alle piscine.

Si inizierà con bar e ristoranti nelle zone gialle: dalla prima metà del mese solo a pranzo mentre dalla seconda metà anche a cena, con un allentamento del coprifuoco che dovrebbe slittare verso la mezzanotte.

Secondo il quotidiano Open per tutti vige l’obbligo di uso di mascherine e di mantenere un distanziamento di almeno 2 metri negli spazi interni e di 1 metro nei dehor. Per i bar dovrebbe inizialmente restare la chiusura alle ore 18 e il divieto di vendita di bevande da asporto. Per la prima metà di maggio si ipotizzano riaperture di bar e ristoranti solo diurne, mentre dalla seconda metà del mese si passerà alle riaperture serali per cena, con la proroga del coprifuoco a mezzanotte.

Da maggio potrebbero tornare in presenza anche tutti gli alunni delle scuole superiori. Sulle scuole, si pensa anche la possibilità di tenerle aperte in estate per chi non va in vacanza. La proposta arriva dal sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, ma al momento resta solo un'ipotesi che, comunque, potrebbe prendere piede già nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda cinema e teatri il Ministero della Cultura starebbe pensando di fissare il tetto massimo di capienza per cinema e teatri e sale da concerto (seduti) al 50% con un massimo di 500 spettatori nei luoghi chiusi e 1.000 all’aperto, con distanziamento minimo di 1 metro e uso obbligatorio delle mascherine Ffp2. Per i musei le indicazioni prevedono la riapertura nei fine settimana, con obbligo di prenotazione della visita.

Palestre e piscine dovrebbero riaprire a giugno. Su queste strutture il Cts ha già fissato le regole: 2 metri in palestra, 10 metri quadri in piscina. Nella fase iniziale il via libera potrebbe comunque riguardare solo gli allenamenti individuali.