Il sindaco di Crevola scrive a Rfi chiedendo notizie sulla posa delle barriere anti rumore

Il Sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni scrive a Rete Ferroviaria Italiana in merito alla posa in opera delle barriere anti rumore, infatti quella del rumore proveniente dalla linea ferroviaria del Sempione è una problematica che affligge i residenti dei centri urbani che si affacciano sulla ferrovia ormai da molti anni.

Un problematica che sta ulteriormente peggiorando con l'aumento del traffico ferroviario.

Ecco il testo della lettera che il Sindaco Ferroni ha inviato alla dirigenza di RFI, ai Comuni Limitrofi e alla Provincia del Vco:

Da diversi anni la situazione sulla linea ferroviaria del Sempione ha prodotto disagi notevoli legati all’inquinamento acustico per i residenti dei comuni che insistono sulla suddetta tratta. A riprova di ciò, come noto, la linea ferroviaria in questione è già inserita in un progetto nazionale di interventi di realizzazione di barriere acustiche atte a limitare la rumorosità dei treni in percorrenza. L’intervento in questione era già programmato ma la sua realizzazione è stata rinviata e ad oggi non abbiamo informazioni a riguardo dei tempi previsti.

Pertanto con la presente siamo a chiedere a RFI Italia un aggiornamento sulla situazione, contestualmente rimarchiamo che il traffico sulla tratta è notevolmente aumentato, soprattutto per quanto riguarda il traffico merci. Questo maggior transito di veicoli richiederebbe a nostro parere una accelerazione rispetto agli interventi previsti, perché il piano approvato è in vigore da molti anni e ovviamente non tiene conto delle mutate condizioni del traffico.

Su questo argomento siamo a sottoporre alle amministrazioni comunali in indirizzo, che insistono sulla stessa linea ferroviaria, la richiesta di unirsi alla proposta del comune di Crevoladossola.

La presente viene inviata anche alla Provincia del VCO, chiedendo la sua attenzione sull’argomento.

Informiamo anche che l’amministrazione comunale di Crevoladossola ha richiesto ad ARPA di realizzare una campagna di monitoraggio del rumore i cui risultati sono stati recentemente presentati; dai risultati si rileva che i livelli di rumore sono da considerarsi comunque nella norma, ma si può comunque evincere dalla relazione, che renderemo disponibile anche sul sito del comune, come si sia in presenza di un elevato numero di treni, il che conferma i conseguenti disagi per i residenti e questo a nostro parere è il tema portante della richiesta di velocizzare le procedure per realizzare le infrastrutture in oggetto.

In attesa di cortese riscontro porgo distinti saluti

Il Sindaco

Ing. Giorgio Ferroni