Borsa: ecco le strategie per investire in era Covid secondo gli esperti di TradingOnline.io

Nello scenario economico che si presenta agli investitori in questi mesi dominati dall'epidemia di Covid, le opportunità per fare dei buoni affari non sono in realtà mai mancate. Mentre i governi europei sono alle prese con una campagna vaccinale ormai entrata nel via, e con le prime, timide, riaperture programmate per la primavera inoltrata, sono molti i paesi extra Ue nei quali l'economia è già ripartita.

La Cina, che sembra essere già fuori dall'incubo del Covid, si prepara a dominare i mercati finanziari forte di una ripresa economica scalpitante. I consumi cinesi sono sostenuti da una forte domanda interna e il Pil beneficia di questa enorme platea di consumatori crescendo senza soste. La Borsa cinese conferma questa tendenza alla nazionalizzazione degli investimenti ma, a differenza di alcuni anni fa, non è più il settore manifatturiero a guidare le transazioni, bensì quello tecnologico.

Come già negli Usa, dove l'economia sta dando timidi segnali di ripresa, anche in Cina i titoli del comparto digitale dominano gli scambi e costituiscono un'ottima opportunità per tutti coloro che sono interessati a investire in borsa, così come le azioni delle grandi case farmaceutiche.

I titoli top in Borsa

La stagnazione dell'economia europea non deve, quindi, spaventare l'investitore, in quanto altre aree del mondo stanno dando prova di forte resilienza e sono dense di buone opportunità. Nel 2021, così come è avvenuto nel 2020, continuerà la crescita delle società legate alla produzione dei vaccini anti Covid, dei dispositivi di protezione individuale e, in generale, di tutte le forniture sanitarie.

Un settore che, anche in Italia, sarà al centro di ingenti stanziamenti di denaro pubblico è quello legato al tema della sostenibilità ambientale. Il passaggio a un'economia "green" è fortemente sostenuto in primis dall'Europa, che non ha esitato a mettere a disposizione di Mario Draghi, cospicue risorse con l'obbiettivo di portare il paese verso un modello di produzione più rispettoso dell'ambiente. Anche la Borsa sembra premiare le aziende che migliorano le proprie performance in tema di sostenibilità, visto che, in media, queste ottengono risultati migliori. Ciò viene approfondito nella guida proposta degli esperti di Tradingonline.io, portale sempre aggiornato sul mondo degli investimenti finanziari che mostra come operare in autonomia nei mercati azionari.

Il boom del trading online

Il boom del trading on line ha rappresentato un vero e proprio simbolo del nuovo modo di investire in Borsa durante i mesi della pandemia. Sebbene fosse un settore in crescita già da diversi anni, nel 2020 è letteralmente esploso, modificando forse per sempre le abitudini di investimento di migliaia di persone. L'impossibilità a recarsi fisicamente presso la filiale della propria banca durante il lockdown è stata una delle ragioni che hanno reso il trading così popolare anche in Italia.

Giocare in Borsa organizzando i propri scambi direttamente dal divano di casa è una nuova modalità di investimento che sembra destinata a diventare sempre più la norma. Il trading, infatti, garantisce estrema flessibilità, autonomia e sicurezza. La possibilità di speculare su moltissimi asset (comprese le criptovalute) è un ulteriore elemento che ne ha decretato il successo.

Chi decide di diventare un trader deve necessariamente aprire un conto presso uno dei numerosi servizi di broker online. L'attivazione dell'account è una procedura estremamente sicura e, scegliendo la piattaforma giusta, i propri soldi saranno al riparo dalle truffe così come lo sarebbero stati scegliendo di investire tramite una banca tradizionale. Meglio optare, però, per un broker conosciuto dal mercato e che gode di una solida reputazione. La presenza di regolamentazioni internazionali, come quella della Consob per l'Italia o la CySEC a livello europeo, è un'ulteriore garanzia di affidabilità. Molto utile, in questo senso, è leggere le recensioni di altri utenti che hanno già aperto un conto presso un determinato broker, o reperire informazioni leggendo le numerose guide al trading che si trovano in rete.