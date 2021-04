I consiglieri del Pd critici sul piano vaccini per gli ultra ottantenni: "Ancora troppi ritardi sugli over 80"

"Lo scorso 19 marzo il Presidente Cirio annunciava con enfasi che entro il 15 aprile tutti gli over 80 del Piemonte avrebbero ricevuto la prima dose. Ebbene, al 13 aprile mancavano ancora 32.100 persone all’appello, sui 329.277 over 80 che avevano espresso la preadesione. Un ritardo imperdonabile, se si pensa che per queste persone fragilissime il vaccino è questione di vita o di morte, e che ogni giorno può essere prezioso per evitare il contagio. Un ritardo ancora più grave se si pensa che le Asl in cui ci sono più ottantenni “scoperti”, sono proprio quelle in cui non è ancora stato siglato un accordo di collaborazione con le associazioni Auser, Anteas e Ada, che sin dal 5 febbraio hanno manifestato la disponibilità, a titolo di volontariato, per supportare il personale sanitario nelle attività di trasporto e assistenza. Considerando che molti over 80 non sono trasportabili, il servizio di autovetture e trasporto offerto da queste realtà del Terzo Settore ci pare particolarmente importante, ad esempio per i 17.747 over 80 della Città di Torino o per i 4.888 dell’Asl TO3 che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Gli assessori Icardi e Caucino non hanno mai formalizzato una collaborazione di respiro regionale con questi enti. A ciò si aggiungono i ritardi sul fronte delle vaccinazioni agli estremamente vulnerabili (persone disabili o con gravi patologie), iniziate il 16 marzo: al 13 aprile, infatti, su 158.220 vulnerabili che hanno aderito, ne erano stati vaccinati solo 38.873. È urgente un rapido cambio di passo su questi due fronti, meno annunci, meno photo opportunity e a cercare soluzioni per mettere al sicuro i piemontesi più deboli, senza trascurare il contributo dello straordinario patrimonio del volontariato piemontese": lo afferma la consigliera regionale e vice segretaria Pd Piemonte Monica Canalis.