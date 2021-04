Ristoranti, Songa (FdI Vco): “Invitiamo Draghi a cena nel Vco. Si renderà conto che non è piacevole mangiare fuori al freddo”

“La decisione di riaprire bar e ristoranti in presenza ma solo all’esterno ci sembra un ‘ottima idea molto ben attuabile in Sicilia o a Ischia e Procida... francamente siamo perplessi che possa funzionare in un territorio come il nostro. Invitiamo a cena il presidente Draghi in un locale del Verbano Cusio Ossola, così che possa rendersi conto di persona che mangiare all’aperto dalle nostre parti potrebbe non essere una cena piacevole”. Lo afferma il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Luigi Songa.

“Riteniamo -prosegue- che si debba modulare diversamente i criteri delle aperture, magari confrontandosi con i territori così da evitare iniziative che vanno a privilegiare l’Italia del Sud ma che danneggiano e beffeggiano i territori come il Vco. Inoltre, così come avvenuto un anno fa, con il rispetto del distanziamento stabilito nei protocolli, mangiare all'interno dei locali è sicuro come all'esterno. Così facendo -concludel'esponente del partito di Giorgia Meloni- non si fa un distinguo tra attività che hanno dehor e quelle che non possono disporne”.