Poltrona in bilico per Preioni dopo lo scontro politico sul gioco d'azzardo?

"Lega, dopo lo schianto sull’azzardo, bufera sul capogruppo Preioni".

Così titola il "Lo Spiffero", giornale online che fa della politica uno dei suoi maggiori argomenti.

‘’Lo Spiffero’’, già in passato poco tenero con Preioni, non risparmia il politico ossolano che a Torino veste i panni di capogruppo della Lega. "Che il gioco della politica, con i suoi meccanismi e artifici, le sue procedure e regolamenti, l’ossolano presidente dei consiglieri leghisti non l’abbia ancora del tutto imparato è, insieme, certezza, cruccio e disperazione per i suoi compagni di banco" scrive il giornale.

Che sostiene "che tutte le colpe per la Caporetto con cui si è concluso il baldanzoso attacco all’attuale legge sul gioco d’azzardo possano finire sulle spalle di colui che, di fronte alla disfatta, proverà a spiegare di essere sceso da cavallo dopo che tutti l’han visto disarcionato".

Spiegando che per Preioni, "il gioco si fa ancor più difficile" aggiunge: "Fallita miseramente la mandrakata, tra i leghisti è incominciata la liturgia della sconfitta".

Una poltrona, quella di Preioni, che per ‘’Lo Spiffero’’ starebbe traballando.