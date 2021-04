Da lunedì gli studenti rientrano a scuola. Come si sono preparati gli istituti domesi

In vista del ritorno a scuola degli studenti previsto per lunedì 26, abbiamo voluto fare il punto della situazione con i dirigenti scolastici di alcune scuole di Domo.

“Dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo avuto tre casi di classi in quarantena. – afferma il dirigente del Liceo Spezia Pierantonio Ragozza – Per il rientro degli studenti avevamo già predisposto tutto perché si parlava del degli studenti 100% ma abbiamo tenuto un margine di sicurezza, se prima avevamo un 60 – 62% ora accoglieremo il 70% degli studenti, in alcuni giorni ci saranno delle oscillazioni con più o meno studenti. La linea comunque è di avvicinarsi all’85%”

“Stiamo ribadendo – dice il preside - l’uso delle misure di sicurezza, il controllo all’interno dell’istituto e abbiamo provveduto ad un incremento della sanificazione. È un lavoro molto impegnativo, abbiamo un mese a disposizione e cerchiamo di sfruttarlo al massimo”

“Per le attività extrascolastiche è tutto fermo, – prosegue prof Ragozza – non essendoci garanzie. Anche l'alternanza scuola – lavoro si svolge online dando la possibilità di svolgere anche tutte le altre attività che è possibile fare online. Dobbiamo ponderare il rischio che ci potrebbe essere e i servizi che dobbiamo dare agli studenti.”

Per quanto riguarda gli Esami di Stato riferisce Ragozza: “Sono uscite le ordinanze per la composizione delle Commisisoni, abbiamo già distribuito agli studenti gli elaborati che gli studenti dovranno preparare per fine maggio per avere il punto di partenza per il colloquio dell’esame finale”.

Anche al Marconi – Galletti – Einaudi, istituto retto dal prof. Carmelo Arcoraci, ci si appresta ad accogliere il rientro degli studenti: “All’inizio dell’anno scolastico abbiamo avuto uno o due casi di classi in quarantena – sostiene Arcoraci – per quanto riguarda il rientro sono convinto che il problema sui ragazzi non sia all’interno delle scuole ma sia fuori, in modo particolare si vede quello che succede nei pomeriggi qui a Domodossola”.

“In questo momento – prosegue il preside – abbiamo una classe in quarantena su disposizione dell’Asl e una decina di studenti che sono risultati positivi. Da lunedì rientreremo con i limiti imposti dal nuovo Decreto Legge in vigore da oggi, e saremo in presenza tra il 70 e il 75%, tutto compatibilmente dalla logistica degli Istituti che dirigo, sono tre sedi ed ogni sede ha una storia a sé”.

“Per le attività extrascolastiche – racconta Arcoraci – non sono menzionate, stiamo valutando se sono valide le vecchie disposizioni che impedivano le attività oppure si possa tornare alla normalità. Per l’alternanza scuola lavoro, bisogna trovare dei protocolli con le aziende che non tutti sono disponibili a firmare, perché chiaramente bisogna tutelare la sicurezza degli studenti e dei lavoratori delle aziende. È un momento in cui si sta ritornando lentamente alla normalità però bisogna vivere alla giornata”.

“Per quanto riguarda la preparazione degli esami, nel rientro al 70% la precedenza è stata data alle classi 5° e alle classi che hanno esami di qualifica, come la 3° del corso meccanici, loro saranno sempre in presenza”.

“Noi cerchiamo di dare sempre il massimo, raccomandiamo ai ragazzi l’uso degli strumenti e delle accortezze per prevenire nuovi focolai anche se all’interno della scuola non è mai scoppiato un vero e proprio focolaio, i casi che sono arrivati sono stati causati sempre da contatti esterni. Speriamo – conclude Arcoraci – di poter fare gli esami in presenza in tutta tranquillità”.

Non cambia moltissimo, invece, per le scuole primarie e per le secondarie di primo grado, quelle che sino a poco tempo fa erano chiamate elementari e medie: “abbiamo avuto casi di classi in quarantena – dice dirigente del 1° Circolo di Domodossola Morena Bizzarri – il primo risale al 31 ottobre e altre due a novembre, attualmente abbiamo due sezioni della scuola dell’infanzia in quarantena, il trend per noi è sempre stato costante, è stato necessario mettere in DAD quattro classi e due sezioni della scuola dell’infanzia”.

Spiega Nicoletta Montecchi, dirigente del Secondo Circolo di Domodossola: “Abbiamo avuto due classi in quarantena dall'inizio dell'anno e due sono in quarantena attualmente, una al Collodi e una alle Kennedy”.