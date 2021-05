Il prezzo di Ripple si riprende subito dopo la caduta del weekend

Un weekend ricco di ostacoli praticamente per tutte le principali valute digitali. Dopo essere state protagoniste con un rally solamente una settimana prima, ecco che gli asset-crypto hanno subito una vera e propria cadute. Certo, in seguito al disastroso fine settimana, ci sono anche le notizie positive, con XRP che è stata certamente la valuta virtuale che ha recuperato più in fretta.

In linea teorica, tutti coloro che hanno sfruttato il deprezzamento di XRP per poter puntare all’apertura di una posizione in aumento, ecco che sta riuscendo a guadagnare non poco con una mossa del genere.

L’andamento del prezzo di Ripple

Nel corso degli ultimi giorni il prezzo di Ripple è sceso in maniera importante, seguendo il medesimo principio per cui sono andate in perdita complessivamente un po’ tutte le criptovalute, Bitcoin chiaramente compreso.

Il motivo che ha portato a questo crollo traversale del settore è da ricercare nel folto numero di indiscrezioni che hanno cominciato a fare capolino sul ben noto social network di Twitter e in men che non si dica, sono state rilanciate praticamente a livello mondiale. Rumors che riguardano un’indagine che avrebbe messo nel mirino diversi gruppi bancari, che avrebbero impiegato criptovalute per coprire attività illecite di riciclaggio di soldi.

Visto che non c’è una criptovaluta che presenta un legame così stretto come è Ripple, chi fa trading criptovalute e i vari addetti ai lavori sono sempre più portati a pensare che dietro tale vicenda ci possa essere anche un coinvolgimento di XRP. È chiaro che, per il momento, è necessario trattare “con i guanti” tale notizia, dal momento che si tratta pur sempre solo di indiscrezioni. In ogni caso, è bene mettere fin da subito in evidenza come XRP ha ripreso quota in men che non si dica, recuperando quanto perso poco prima. Un rimbalzo che, per i più attenti, si è verificato in modo decisamente più rapido in confronto a quanto è avvenuto con le altre criptovalute e che ha permesso a XRP di recuperare il valore a cui si aggirava prima della caduta. Una tale situazione porta certamente a considerare come il mercato ritenga praticamente organico il prezzo che è stato toccato dalla famosa criptovaluta prima del crollo. Ed è un aspetto che dovrebbe essere studiato e approfondito da parte di tutti coloro che sono soliti fare trading su XRP.

Prevedere i trend per migliorare i propri investimenti

Proprio in virtù di quello che abbiamo appena detto, è chiaro che sono tanti gli addetti ai lavori che si chiedono come sia possibile anticipare il trend di breve termine che potrebbe essere caratterizzante per XRP. Il sistema più adatto è certamente quello di approfondire tutte le possibilità novità in merito agli aspetti più chiacchierati di Ripple.

Il 19 aprile corrispondeva anche alla scadenza per la presentazione delle mozioni per prendere parte al processo nella parte di detentori di questa valuta digitale. Ebbene, con un simile sistema, il dibattimento dovrebbe essere raggiunto da quegli investitori che hanno misurato e confrontato la perdita di valore che è stata fatta registrare da parte di XRP dopo la causa che è stata portata avanti da parte della SEC.

Una situazione che non dovrebbe portare a nulla di buono per l’autorità di controllo. Non è l’unico fronte caldo per XRP, visto che oltre alla causa con la SEC, ecco che ci potrebbero essere altri imprevisti dietro l’angolo. Stavolta positivi, visto che si dovrebbe trattare di nuove collaborazioni che potrebbero essere ben presto svelato. L’obiettivo probabilmente è quello di ricreare il medesimo eco di qualche tempo fa, quando all’annuncio delle nuove intese, seguì un periodo in cui la criptovaluta raggiunse una notevole visibilità.