Volley, ottima partenza dei domesi nel Torneo di Serie D

È finita l’attesa per il ritorno in campo della Serie D maschile del 2mila8volley Domodossola, targata in questa stagione Studio Immobiliare VCO. Gli ossolani sono infatti scesi in campo lo scorso sabato nella prima gara valida per il torneo di rilevanza nazionale denominato Coppa Italia Serie D, che ha sostituito per il 2020/2021 il campionato regolare della categoria.

Nel match di apertura giocato al Palaraccagni, i ragazzi in maglia blu-bianca guidati da De Vito Giovanni hanno affrontato i giovani della Scuola Pallavolo Biellese, squadra neopromossa dalla Prima Divisione ed iscritta per la prima volta alla Serie D.

Il match si è concluso nel migliore dei modi per i padroni di casa, che hanno ottenuto tutti e tre i punti in palio vincendo 3 a 1 (parziali di 25 – 23, 25 – 17, 22 – 25, 25 – 19).

Un match tutt’altro che scontato alla vigilia, considerato che i domesi erano lontani dai campi da 14 mesi e che avevano alle spalle appena 7 allenamenti. I biellesi invece, partecipando anche al campionato di categoria Under 19, erano sicuramente più rodati nei meccanismi di gioco e potevano anche contare su una migliore condizione atletica.

Le difficoltà si vedono soprattutto nel primo set nel quale Domo è stato costretto ad inseguire per lunghi tratti a causa di un eccessivo numero di errori. Dondo però, quasi al fotofinish, riesce a caricarsi sulle spalle la squadra e con due contrattacchi e un ace finale permettere di ribaltare la situazione.

Molto più facile invece la gestione del secondo parziale nel quale lo Studio Immobiliare VCO Domo parte sempre avanti fin dai primi punti, grazie ad un ottimo turno al servizio di Savoia. Il resto del set è in completo controllo.

Più combattuto invece il terzo parziale: coach De Vito parte con un sestetto completamente inedito e dalla media età giovanissima (in campo un 2000, due 2002 e un 2004). Domo comunque parte bene e si porta avanti di qualche lunghezza. Gli ospiti però non si arrendono e incalzano i padroni di casa che tornano a commettere nuovamente qualche errore. Si procede punto a punto, ma sul finale è il Biella questa volta ad avere la meglio.

Il quarto set invece si gioca sulla falsariga del secondo con Domo sempre avanti e in completo controllo.

Una vittoria bella ed importante, che dimostra con quanto entusiasmo i ragazzi volessero tornare sul parquet. Tantissimi inoltre gli esordienti scesi in campo, come si diceva prima: un’occasione per loro per fare esperienza e per dimostrare il proprio valore in chiave futura.

Sabato prossimo 8 maggio lo Studio Immobiliare VCO sarà ospite del Santhià in un match che sulla carta dovrebbe essere più ostico di quello disputato contro il Biella.