Fondo truffati banche, Montani (Lega): “Emendamento approvato in commissione oggi col decreto Sostegni”

Oggi in aula col decreto Sostegni anche un emendamento sul Fondo truffati banche approvato in commissione. “Un atto - ha dichiarato il senatore della Lega Salvini Enrico Montani che ha seguito in prima persona questa vicenda sin da quando è scoppiata - che riveste particolare importanza per il territorio del Vco, ma non solo, dove sono moltissimi i correntisti che negli anni scorsi hanno subìto danni ingenti dal crack della Veneto banca. Chiediamo al Governo che sia assicurata la rapida erogazione degli indennizzi per sostenere quei risparmiatori e le rispettive famiglie che, oltre tutto, si trovano loro malgrado alle prese con l’emergenza Covid-19. Mai come oggi - sottolinea Montani - è fondamentale che chi deve prendere soldi possa farlo in tempi rapidi e con regole certe. Assicuro tutto il mio impegno e quello dei colleghi parlamentari della Lega Salvini al fine di raggiungere l’obiettivo”.