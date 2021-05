Bocconi avvelenati a Malesco, intossicato gravemente un cane

Cane avvelenato a Malesco: il triste episodio è successo sabato nel tardo pomeriggio lungo l'argine del Melezzo orientale non molto distante dalla chiesetta del Gabbio quando una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incubo.



“Sabato, verso le 19, il cane al guinzaglio ha ingerito un boccone che non siamo riusciti a togliere in tempo. Verso le 20.45 ha iniziato a stare male, con evidenti segni di avvelenamento” scrive la proprietaria del cane in uno sfogo sui social per avvisare del potenziale pericolo per la possibile presenza di bocconi avvelenati

sul posto.

“Dopo una notte ed un giorno di cure intensive ora sta meglio, ma non è chiaro quanto veda, cammina con molte difficoltà, speriamo che si riprenda del tutto. Dai sintomi e dalle cure pensiamo che il veleno sia metaldeide, ma non ne siamocerti” spiega la padrona. Un'azione scellerata come questa può causare una morte atroce sia ai cani che agli animali selvatici.L'accaduto verrà segnalato alle guardie forestali.