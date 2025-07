Controlli nel fine settimana, sei patenti ritirate nel Vco

Nel corso dei consueti controlli del fine settimana, i carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno fermato diversi automobilisti con tasso alcolemico oltre il limite consentito. Nel circondario di Verbania due sono gli automobilisti che alla guida dei propri veicoli, sottoposti a controllo alcolemico, sono risultati positivi con tassi alcolemici di 2,02 e 1,51 gr/l, mentre un terzo automobilista è stato denunciato perché colto alla guida in stato di alterazione psicofisica da sostanza stupefacente; per tutti e tre oltre la denuncia penale all’autorità giudiziaria è scattato il ritiro della patente di guida. Un altro automobilista fermato alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico compreso tra 0,50 e 0,80 gr/l è stato sanzionato amministrativamente e anche per lui è scattato il ritiro della patente.

Nella zona tra il comune di Crevoladossola e la Valle Divedro due sono gli automobilisti che fermati alla guida dei propri veicoli sono risultati positivi all’alcoltest, rispettivamente con tassi di 1,51 e 1,44 gr/l; per entrambi è scattata la denuncia penale all’autorità giudiziaria con il relativo ritiro della patente di guida. Due, infine, sono le persone segnalate alla Prefettura di Verbania perché trovate in possesso di cocaina per uso personale.